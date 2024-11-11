تسريبات تكشف نية "أبل" إطلاق إصدار ثانٍ من سماعتها للواقع الافتراضي "فيجن برو".. ما التوقيت؟

كشفت مصادر داخل شركة "أبل" الأمريكية، نيتها إطلاق الإصدار الثاني من سماعتها للواقع الافتراضي المعزز "فيجن برو".
وأوضحت المصادر أن "أبل" ستطلق "فيجن برو 2" في خريف 2025، أو في أوائل عام 2026.
ولفتت المصادر إلى أن "أبل" ستدعم سماعاتها الجديدة بمعالجات "إم 5" فائقة السرعة؛ مما سيمنحها دفعة قوية في هذا القطاع.
وقالت المصادر إن الشركة الأمريكية ستسعى لأن تكون سماعات "فيجن برو 2" بأسعار معقولة؛ لتتمكن من الدخول في المنافسة الشرسة بهذا القطاع.
وقد يتزامن إطلاق السماعات المدعومة بمعالجات "إم 5" مع إطلاق أبل أجهزة "ماك" جديدة تعمل بنفس المعالجات، التي تصفها بأنها ستكون طليعة تكنولوجية ثورية كبرى.