تحذيرات: برمجيات ضارة تستهدف مستخدمي "ويندوز" من خلال تطبيقات الألعاب.. كيف نواجهها؟

أطلق عدد من خبراء الأمن السيبراني تحذيرات من حملة جديدة من البرمجيات الخبيثة والضارة التي تستهدف مستخدمي "ويندوز" من خلال تطبيقات الألعاب.
وأوضح مختبر "فورتي جارد" للأمن السيبراني، أن البرمجيات الخبيثة الجديدة تأتي ضمن سلالة جديدة تُعرف باسم "وينوز 4.0"، التي تطوّر برمجيات "غو0 سترات" سيئة السمعة، والمزودة بمكونات معيارية تمكنها من اختراق مختلف الأجهزة.
وتم اكتشاف أنه يتم زراعة هذه البرمجيات من خلال تطبيقات متعلقة بالألعاب مثل "أدوات التثبيت" و"أدوات التحسين".
ويمكن لهذه البرمجيات أن تتحكم في مختلف الوظائف بالأجهزة المستهدفة، وتستغلها على نطاق واسع للوصول لمختلف البيانات المشفرة والخاصة.
لحماية الأجهزة من مثل هذه الأنشطة الخبيثة ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع الممارسات التالية:
- لا تقم بتحميل أي ملفات أو تطبيقات إلا من مصادر موثوقة فقط، وتجنب تنزيل التطبيقات من منصات غير رسمية أو غير موثوقة.
- استخدم برنامج مكافحة فيروسات موثوقًا به، وقم بتمكين الحماية في الوقت الفعلي وتحديث أدوات مكافحة الفيروسات بانتظام للكشف عن البرمجيات الضارة.
- راقب أنشطة النظام، وتتبع التغييرات غير المتوقعة أو الأنشطة المشبوهة على النظام، مثل المهام المجدولة الجديدة أو الملفات غير المألوفة في النظام.