"أبل" ستعتمد تقنية جديدة لهواتف "آيفون" بدءاً من 2025

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية ستبدأ في استخدام تقنية جديدة بدءاً من عام 2025.
وأوضحت مصادر من داخل الشركة الأمريكية أن أبل ستبدأ في استخدام مودم "الجيل الخامس" للاتصالات في هواتف آيفون بصورة داخلية خاصة بها.
وتعتمد حالياً أبل على معالجات خاصة بشركة "كوالكوم"، لكنها تنوي استخدام معالجاتها الداخلية التي تدعم "الجيل الخامس" للاتصالات بدءاً من عام 2025.
وبتلك الطريقة ستستخدم هواتف "آيفون 15" و"آيفون 16" المقبلة معالجات من إنتاج "كوالكوم"، وقد يكون هاتف "آيفون 17" هو أول هاتف "آيفون" يستخدم مودم مطور ذاتياً من قِبل أبل.