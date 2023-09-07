"أبل" ستعتمد تقنية جديدة لهواتف "آيفون" بدءاً من 2025

وبتلك الطريقة ستستخدم هواتف "آيفون 15" و"آيفون 16" المقبلة معالجات من إنتاج "كوالكوم"، وقد يكون هاتف "آيفون 17" هو أول هاتف "آيفون" يستخدم مودم مطور ذاتياً من قِبل أبل.