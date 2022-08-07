إنستجرام يختبر "قياسات جديدة" لتتماشى مع "رييلز"

وقال المدير التنفيذي لإنستجرام، آدم موسيري: "يمكن أن يكون لديك مقاطع فيديو طويلة، لكن لا يمكنك الحصول على صور طويلة على إنستجرام؛ لذلك اعتقدنا أنه ربما يتعين علينا التأكد من أننا نتعامل مع كليهما على قدّم المساواة".