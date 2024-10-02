"سامسونج" تعلن توسعة ميزة "دائرة البحث" إلى أجهزة جديدة.. تعرَّف عليها

"سامسونج" تعلن توسعة ميزة "دائرة البحث" إلى أجهزة جديدة.. تعرَّف عليها
أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، قرارها بتوسعة استخدام ميزة "دائرة البحث" (Circle to Search) إلى قائمة جديدة من الأجهزة، بعد تحقيقها رواجاً كبيراً منذ طرحها في سلسلة هواتف "جلاكسي إس 24".
وأوضح "سامسونج"، في بيان رسمي، أن الميزة الجديدة التي تتعاون فيها مع شركة "جوجل" الأمريكية ستكون متاحة عبر سلسلة هواتف "جلاكسي أيه"، والأجهزة اللوحية "جلاكسي تاب إس 9 إف إي".
وأشارت إلى أن توسعة استخدام هذه الميزة، تندرج ضمن التزام الشركة لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي المميزة لمستخدميها، وتوفير تجربة بحث مبتكرة، بحسب قولها.
وذكرت كذلك أن استخدام قلم "إس بين" الذكي في أجهزة "جلاكسي تاب" اللوحية، سيمنح البحث تجربة أكثر ثراءً.
وتتميز خدمة "حلقة البحث" في توفير عدد تقنيات بحث مميزة بإيماءة بسيطة من دون الخروج من التطبيق، مثل ترجمة الصفحات بالكامل، أو المساعدة في الواجبات المنزلية، أو قدرات مسح "كيو آر" والرموز المختلفة، إضافة إلى ميزة الإجابة عن الأسئلة الأكثر تعقيداً.
وقال تيم روه؛ رئيس قسم الابتكارات في "سامسونج": "تفتح هذه التحديثات إمكانات جديدة لسلسلة جلاكسي أيه، وسلسلة جلاكسي تاب إس 9، وتعزّز التزامنا بتوفير أحدث التقنيات لمزيد من مستخدمي سلسلة جلاكسي، فنحن ملتزمون بتقديم أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في فئتها لجمهور أوسع، وتمكين المستخدمين من خيار العمل بكفاءة أكبر، والإبداع بحرية أكبر، والاستمتاع بتفاعلات أكثر ثراءً وشخصية مع أجهزتهم".