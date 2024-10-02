"سامسونج" تعلن توسعة ميزة "دائرة البحث" إلى أجهزة جديدة.. تعرَّف عليها

وتتميز خدمة "حلقة البحث" في توفير عدد تقنيات بحث مميزة بإيماءة بسيطة من دون الخروج من التطبيق، مثل ترجمة الصفحات بالكامل، أو المساعدة في الواجبات المنزلية، أو قدرات مسح "كيو آر" والرموز المختلفة، إضافة إلى ميزة الإجابة عن الأسئلة الأكثر تعقيداً.