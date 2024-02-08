"ثريدز" يحصل على ميزة جديدة لحفظ المشاركات

بدأ تطبيق "ثريدز" التابع لشركة "ميتا" في اختبار ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بحفظ مشاركاتهم ومنشوراتهم.
وقال رئيس "إنستجرام" آدم موسيري: إن "ثريدز" أطلقت تحديثًا لفئة محددة يمكن اعتباره "اختبارًا محدودًا" يتضمن ميزة جديدة لاستخدام "إشارات مرجعية" لحفظ المشاركات والمنشورات.
ووفقًا للقطات الشاشة التي نشرتها "ميتا"، سيظهر زر "حفظ" في منشورات "ثريدز" وهو مشابه جدًا لنفس الزر في تطبيق "إنستجرام".
وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى منشوراتهم المرجعية من قسم "حفظ" في إعدادات التطبيق.
وعلى الرغم من أن القدرة على حفظ المنشورات قد لا تبدو التحديث الأكثر إثارة، إلا أنها ستساعد في إضفاء المزيد من التنظيم على "ثريدز".
وتفتقر "ثريدز" حاليًا إلى المراسلة المباشرة وتصفية البحث والقوائم وعدد من الميزات الأخرى التي غالبًا ما يطلبها المستخدمون المتميزون الذين يتطلعون إلى المنصة بوصفها بديلًا عن "إكس").
وقال المتحدث باسم "ميتا": إن الشركة ستواصل الاستماع إلى تعليقات المجتمع حول طرق تحسين تجربة "ثريدز".