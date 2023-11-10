الشركة المطوّرة لـ"تشات جي بي تي" تعلن مبادرة لتدريب "نماذج الذكاء الاصطناعي"

وتهدف المبادرة الحصول على المعلومات العامة والخاصة، التي لا يمكن لأي شخص الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن البيانات التي سيتم جمعها لا يشترط أن تكون كمية أو وفق تنسيقات نصية محدّدة، مؤكدة أن البرنامج سيقبل أيضاً الصور والأصوات ومقاطع الفيديو.