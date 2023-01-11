رسمياً... سامسونج تعلن موعد كشفها عن هواتف "جلاكسي إس 23"

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية رسمياً، الموعد الذي ستكشف فيه عن هواتفها الرائدة الجديدة "جلاكسي إس 23".
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن سامسونج أعلنت رسميا أنها ستطلق هواتف "جلاكسي إس 23" في احتفالية عالمية يوم 1 فبراير المقبل بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.
وسيكون هذا هو الحدث الجماهيري الأول لسامسونج منذ بدء جائحة "كوفيد 19" قبل 3 سنوات.
ومن المتوقع أن تتكون سلسلة هواتف "سامسونج" الرائدة الجديدة من 3 أجهزة "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس" و"جلاكسي إس 23 ألترا"، والآخر يُشاع أنه سيكون بكاميرا ذات دقة تصل إلى 200 ميجابيكسل.
وتوقعت مصادر أن تكشف سامسونج خلال الاحتفالية عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة هجينة بين "اللابتوب" و"التابلت".