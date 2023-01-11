رسمياً... سامسونج تعلن موعد كشفها عن هواتف "جلاكسي إس 23"

ومن المتوقع أن تتكون سلسلة هواتف "سامسونج" الرائدة الجديدة من 3 أجهزة "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس" و"جلاكسي إس 23 ألترا"، والآخر يُشاع أنه سيكون بكاميرا ذات دقة تصل إلى 200 ميجابيكسل.