الشركة المطورة للعبة "فورتنايت" تعلن نهاية الخلافات بينها وبين "أبل".. واستمرارها أيضًا

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إيبك: إن أبل أخبرتهم بأن المواقفة حتى الآن على هذا المتجر مؤقتة؛ حيث تطالبهم "أبل" بضرورة تغيير الأزرار في الإصدار التالي؛ الأمر الذي سيجعل متجرنا أقل معيارًا ويصعب استخدامه؛ مضيفًا: "لكننا سنحارب هذا أيضًا".