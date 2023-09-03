بيع إعلان "أبل1" بخط يد ستيف جوبز بمبلغ قياسي

ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو السعر الذي ذكره جوبز في المسودة: وهو 75 دولارًا متواضعًا لـ"اللوحة فقط + الدليل"، وهو ما يعتبره "صفقة حقيقية". يتطابق الإعلان المكتوب بخط اليد مع الإعلان الأصلي لجهاز Apple-1، والذي تم نشره في البداية في عدد يوليو 1976 من مجلة Interface.