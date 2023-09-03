بيع إعلان "أبل1" بخط يد ستيف جوبز بمبلغ قياسي

تم بيع إعلان خاص بأول جهاز كمبيوتر خاص بشركة "أبل" الأمريكية لحاسب "أبل 1"، والمكتوب بخط يد مؤسس الشركة الشهير ستيف جوبز بمبلغ قياسي.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا إنديان إكسبريس" أن إعلان "جوبز" الشهير تم بيعه في مزاد علني بأكثر من 175 ألف دولار أمريكي.
تم بيع إعلان ستيف جوبز الأصلي لجهاز Apple-1، الكمبيوتر الرائد الذي بدأ كل شيء، في مزاد بمبلغ 175.759 دولارًا.
ذكرت شركة RR Auction للمزادات ومقرها بوسطن، أن الإعلان يكشف اهتمام جوبز بالتفاصيل الدقيقة وبصيرته الريادية، فضلاً عن بداياته المتواضعة في مرآب والديه.
وتحمل ورقة الإعلان توقيع جوبز الكامل بحروف صغيرة "ستيفن جوبز"، ويحتوي على معلومات الاتصال، بما في ذلك عنوان منزل والديه ورقم الهاتف، وهو المقر الأصلي لشركة "أبل" تاريخيا.
وتسلط المسودة الضوء على المواصفات الفنية لجهاز Apple-1 الرائد، والذي تم تصميمه لاستخدام المعالج الدقيق 6800 أو 6501 أو 6502.
ويوصي جوبز في الإعلان المستخدمين بمعالجات 6501 أو 6502 نظرًا لتوفر البرامج "الأساسية"، ويشير أيضًا إلى قدرة Apple-1 على قابلية التوسعة الكاملة إلى 65 كيلو بايت عبر موصل حافة، يضم 58 دائرة متكاملة، بما في ذلك 16 لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بدقة 8 كيلو بايت.
ومن المثير للاهتمام أن المسودة تشير إلى "الأساسية على الطريق (ROM)،" وهو المفهوم الذي من شأنه أن يتجسد في النهاية في Apple II، بدلاً من Apple-1.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو السعر الذي ذكره جوبز في المسودة: وهو 75 دولارًا متواضعًا لـ"اللوحة فقط + الدليل"، وهو ما يعتبره "صفقة حقيقية". يتطابق الإعلان المكتوب بخط اليد مع الإعلان الأصلي لجهاز Apple-1، والذي تم نشره في البداية في عدد يوليو 1976 من مجلة Interface.
وكان هذا بمثابة الخطوة العامة الأولية في رحلة شركة Apple من شركة ناشئة متواضعة تعتمد على المرآب إلى تطورها باعتبارها واحدة من الشركات الأكثر تأثيرًا وقيمة في العالم.
وتتضمن حزمة المزاد أيضًا صورتين أصليتين لامعتين من بولارويد تم التقاطهما في The Byte Shop في ماونتن فيو، كاليفورنيا.
وتصور هذه الصور لوحة كمبيوتر Apple-1 مجمعة بالكامل، مصحوبة بلوحة مفاتيح وشاشة. يتم أيضًا عرض شاشة كمبيوتر Apple-1 تعرض برنامج Apple Basic.
وتوفر التعليقات التوضيحية التي كتبها جوبز على إحدى الصور لمحة حميمة، حيث أشار بطريقة فكاهية إلى أن الصورة "غامضة لأن الكاميرا اهتزت".
وتضمن المزاد أيضًا العديد من العناصر البارزة الأخرى، مثل كمبيوتر Apple-1 الذي يعمل بكامل طاقته موقعًا من ستيف وزنياك (223.520 دولارًا)، وجهاز كمبيوتر Apple-1 Check رقم 2 لعام 1976 الذي وقعه ستيف جوبز وستيف وزنياك (135.261 دولارًا) وجهاز أول مختوم من المصنع. -جيل iPhone 8 جيجا بايت (55.999 دولارًا).