مرشحات الإخفاء.. عوامل أمان جديدة تضيفها منصة "ثريدز"

أعلن آدم موسيري؛ رئيس "إنستجرام"، أن منصة "ثريدز" أضافت عوامل أمانٍ جديدة لمستخدميها، عبارة عن مرشحات لإخفاء المحتوى بشكل أكثر تفصيل لحسابات مستخدميها.
وأطلقت "ميتا" على هذه الميزة اسم "الكلمات المخفية"، التي يمكن من خلالها المستخدم تجاهل إظهار كلمات أو عبارات معينة من الظهور في ردودك، وتمّت توسعتها حالياً لتشمل يومياتك وبحثك وملفاتك الشخصية والردود التي تراها ضمن المنشورات الأخرى.
وتعمل "الكلمات المخفية" كمرشح كتم صوت، يمكن من خلاله إضافة كلمة أو عبارة أو حتى رمزٍ تعبيري إلى القائمة، وسيقوم التطبيق بإخفاء أي منشور يحتوي على ذلك عن نظرك.
وبصرف النظر عن السماح لك بإدارة قائمة مخصصة؛ يقوم التطبيق أيضًا تلقائيًا بتصفية المنشورات التي تحتوي على كلمات معينة، على الرغم من أنه يمكنك تعطيل هذا السلوك من الإعدادات.
وأوضح "موسيري"؛ أن الشركة تعمل على مزيدٍ من أدوات الإشراف، وسيتمكّن المستخدمون قريبًا من تحديد من يمكنه الاقتباس منهم، مما قد يقطع شوطًا طويلًا في تقليل الاهتمام والمضايقات غير المرغوب فيها.
وسيتمكن المستخدم من تجاهل الإشعارات على منشوراته، بحيث لا يزال بإمكانه الاستمرار في تلقي الإشعارات الأخرى باستثناء تلك الواردة من المنشورات التي تحددها.
وباتت ميزة الكلمات المخفية الموسعة متاحة الآن لجميع المستخدمين.