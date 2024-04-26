مرشحات الإخفاء.. عوامل أمان جديدة تضيفها منصة "ثريدز"

وأطلقت "ميتا" على هذه الميزة اسم "الكلمات المخفية"، التي يمكن من خلالها المستخدم تجاهل إظهار كلمات أو عبارات معينة من الظهور في ردودك، وتمّت توسعتها حالياً لتشمل يومياتك وبحثك وملفاتك الشخصية والردود التي تراها ضمن المنشورات الأخرى.