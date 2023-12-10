"أبل" تؤكّد أنها ستتخذ خطوات لحظر تطبيق يستغل خدمتها للرسائل النصية القصيرة

وقالت أبل أيضًا اليوم إنها غير قادرة على التحقق من أن الرسائل المرسلة عبر وسائل غير مصرح بها والتي تتظاهر بأنها تحتوي على بيانات اعتماد صالحة يمكن أن تحافظ على التشفير الشامل.