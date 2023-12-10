"أبل" تؤكّد أنها ستتخذ خطوات لحظر تطبيق يستغل خدمتها للرسائل النصية القصيرة

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية أنها ستتخذ خطوات جدية من أجل حظر تطبيق وصفته بأنه "يستغل" خدماتها للرسائل النصية القصيرة "آي ميسج".
وكان تطبيق "بييبر ميني" قد أعلن -قبل أيام- أنه سيتيح لمستخدمي "أندرويد" لأول مرة الحصول على دعم نصوص "آي ميسج" الخاصة بأبل.
وظهرت فعلا منصة "بييبر" بأكملها في حالة تعطل، ما يوحي بأن إجراءات "أبل" بدأت فعلاً في أن يظهر مفعولها لحماية مستخدمي "آيفون" من هذه الخدمة.
ورغم ذلك، أعلنت إدارة "بييبر ميني" أنها تعمل على إصلاح العطل الذي ضرب منصتها.
ولكن أبل عادت وقالت: "لقد اتخذنا خطوات لحماية مستخدمينا من خلال حظر التقنيات التي تستغل بيانات الاعتماد المزيفة من أجل الوصول إلى iMessage".
وتابعت "شكلت هذه التقنيات مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، بما في ذلك احتمالية الكشف عن البيانات الوصفية وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي. وسنواصل إجراء التحديثات في المستقبل لحماية مستخدمينا."
وكانت طريقة Beeper تعمل على أن ترسل رسائل المستخدمين النصية إلى خوادم Apple قبل الانتقال إلى المستلمين المقصودين.
ولن يحتاج برنامج المراسلة المحتمل حتى إلى معرف "أبل" للوصول إلى iMessage عبر Beeper Mini، على الرغم من أن تطبيق "أندرويد" يوفر تشفيرًا شاملاً للمحادثات بين الأشخاص الموجودين على نظامي التشغيل.
وقالت أبل أيضًا اليوم إنها غير قادرة على التحقق من أن الرسائل المرسلة عبر وسائل غير مصرح بها والتي تتظاهر بأنها تحتوي على بيانات اعتماد صالحة يمكن أن تحافظ على التشفير الشامل.