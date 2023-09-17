لماذا يعتبر هاتف "آيفون 15 برو ماكس" الهاتف الأكثر منافسة لـ"أبل" منذ سنوات؟

وتتميز الكاميرا المقربة في "آيفون 15 برو ماكس"، أيضًا بفتحة أكبر تبلغ 120 ملم مع f/2.8؛ وهو ما يجعلها منافسًا قويًّا لهاتف مثل "شاومي 13 ألترا" الذي يحتوي على كاميرا بمقاس 120 مم وعدسة f/3.0، على الرغم من أن هذه العدسة تحتوي على مستشعر أكبر بكثير؛ لكن كاميرا آيفون منافس قوي لها.