لماذا يعتبر هاتف "آيفون 15 برو ماكس" الهاتف الأكثر منافسة لـ"أبل" منذ سنوات؟

أشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن هاتف "آيفون 15 برو ماكس" يُعد أكثر هاتف منافسةً لشركة "أبل" الأمريكية منذ سنوات.. وصنّفه تقرير لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، على أنه الأكثر تنافسية لأبل على الإطلاق؛ وهو ما يجعله يلحق بركب الهواتف الرائدة لشركة "أندرويد".
وأبرز العوامل التي تعزز من تنافسية "آيفون 15 برو ماكس" جاءت على النحو التالي:
تمكنت أبل أخيرًا من اللحاق بالركب الرائد لهواتف "أندرويد" فيما يخص تقنيات الكاميرا وعند التكبير أو التصغير؛ حيث يضع المنظار الرباعي الفريد لجهاز iPhone 15 Pro Max مستوى أبل الرائد في منافسة قوية مع أندرويد؛ حيث تصميم العدسة الفريد بمنشور يعكس الضوء بزاوية 90 درجة أربع مرات قبل أن يصل إلى المستشعر.
وكلما زاد انتقال الضوء، زاد حجم التكبير/التصغير، ووجدت شركة أبل أخيرًا طريقة لحشر 120 مم (5x، من الكاميرا الرئيسية) من التكبير/التصغير في أصغر مساحة حتى الآن.
وتتميز الكاميرا المقربة في "آيفون 15 برو ماكس"، أيضًا بفتحة أكبر تبلغ 120 ملم مع f/2.8؛ وهو ما يجعلها منافسًا قويًّا لهاتف مثل "شاومي 13 ألترا" الذي يحتوي على كاميرا بمقاس 120 مم وعدسة f/3.0، على الرغم من أن هذه العدسة تحتوي على مستشعر أكبر بكثير؛ لكن كاميرا آيفون منافس قوي لها.
سجلت "أبل" في هاتف "آيفون 15 برو ماكس" إطلاق أول شريحة بتقنية 3 نانومتر في العالم، في شريحة "إيه 17 برو"، التي توصف بأنها فريدة من نوعها.
ويحتوي معالج "آيفون 15 برو ماكس" على وحدة المعالجة المركزية تحوي 2 وحدة أداء و4 مراكز كفاءة، ووحدة معالجة الرسومات عبارة عن وحدة مكونة من 6 مراكز مع تقنية "راي تريسنج".
انتقال "أبل" إلى استخدام شواحن "يو إس بي سي" يعزز من شعبيتها وانتشارها بصورة كبيرة.
يتميز "آيفون 15 برو ماكس" بتصميم جديد ومثير للاهتمام مع حوافّ أنحف أكثر استدارة، مع لمسة نهائية من التيتانيوم المصقول، وأنحف الحواف على الإطلاق.
واتسمت "أبل" بهيكل من سبائك التيتانيوم والألمنيوم؛ يعني أن "آيفون 15 برو ماكس" يرفع وزنها إلى 221 جرامًا يمكن التحكم فيه إلى حد ما، وهو أخف من هاتف "سامسونج جلاكسي إس 23 ألترا".
جهّزت "أبل" هاتف "آيفون 15 برو ماكس" ببطارية هي الأقوى على الإطلاق في تاريخ هواتف "أبل"، بالإضافة إلى تجهيزها لتجربة أقوى لبرامج تشغيل "آي أو إس"، مع تصوير شامل متميز وأفضل تصوير فيديو على الإطلاق لأي هاتف.
وسيكون النظام البيئي للملحقات أفضل من أي هاتف ذكي آخر موجود.