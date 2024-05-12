تقرير: "أبل" تضع اللمسات النهائية على اتفاق مع الشركة المشغّلة لـ "شات جي بي تي"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أنها تضع حالياً اللمسات النهائية على اتفاقها مع شركة "أوبن أيه آي" المشغّلة لتطبيق "شات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضحت المصادر لموقع "إنفورميشن" التقني المتخصص، أن المحادثات الجارية حالياً تهدف دمج "شات جي بي تي" في نظام تشغيل "آي أو إس 18" على هواتف "آيفون" للحصول على عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي بتلك الهواتف.
ومع ذلك، يقول المصدر إن الشركتين ليستا في عجلة من أمرهما للإعلان عن الصفقة رسميًا حتى الآن.
وتزعم التقارير أن شركة "أبل" تجري محادثات أيضاً مع "جوجل" لاستخدام برنامجها "جيميني" للذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومن المثير للاهتمام أن الشائعات الأخيرة تشير إلى أن شركة أبل ستحاول استضافة معظم ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها، مما يسمح للسيليكون الموجود على الجهاز بالقيام بمعظم العمل الثقيل، في حين سيتم الاهتمام بالباقي في مراكز بيانات "أبل".
وهذا سيمنح "أبل" ميزة على المنافسة من حيث السرعة والخصوصية.