تقرير: "أبل" تضع اللمسات النهائية على اتفاق مع الشركة المشغّلة لـ "شات جي بي تي"

ومن المثير للاهتمام أن الشائعات الأخيرة تشير إلى أن شركة أبل ستحاول استضافة معظم ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها، مما يسمح للسيليكون الموجود على الجهاز بالقيام بمعظم العمل الثقيل، في حين سيتم الاهتمام بالباقي في مراكز بيانات "أبل".