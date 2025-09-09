الذكاء الاصطناعي وهواتف "آيفون" من أبرز ما يتوقع في حدث "أبل"

ستكشف شركة "أبل" الأمريكية النقاب عن تشكيلة هواتف "آيفون 17" في حدث عالمي اليوم الثلاثاء، ويتوقع أن تكون ميزات الذكاء الاصطناعي المحسنة هي البطل في هذا الحدث.
ورغم التكتم الذي تحيط به أبل بشأن أجهزتها الجديدة، إلا أن تقارير عديدة وصفت الحدث المرتقب بـ"المذهل"، وأن الشركة تجهز لتقنيات استثنائية تعزز من مبيعات هواتف "آيفون" وتواكب به الضغوط المتزايدة عليها لإثبات مواكبتها لسباق الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وصرحت شركة كاناليس، مُتتبعة السوق، في مذكرة تحليلية: "يُمثل تصور آبل بأنها متأخرة عن سباق الذكاء الاصطناعي تحديًا كبيرًا".
وأضافت كاناليس أنه في حين أن مُنافسي آيفون، المُدعومين بنظام أندرويد المدعوم من جوجل، "قد طوروا تكامل الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، إلا أن بطء آبل في طرح ميزات الذكاء الاصطناعي الأصلية قد خلق فجوات في تبني هذه الميزات" حيث يُؤجل الناس شراء هواتف آيفون جديدة."
وطرحت شركة أبل ميزات الذكاء الاصطناعي "أبل إنتليجنس" أواخر العام الماضي، إلا أن هذه الميزات لم تُرضِ المستخدمين، لا سيما التحسينات التي طال انتظارها لمساعدها الصوتي "سيري"، والتي ظلت بدائية بشكل مُخيّب للآمال.
ومن المُتوقع أن تُخطط آبل لدمج الذكاء الاصطناعي في البحث الإلكتروني العام المُقبل، إلى جانب تحديث "سيري" بالكامل، على الرغم من أن الشركة لم تُؤكد هذه التقارير بعد. كما أفادت التقارير أن آبل تُبرم شراكة مع جوجل للاستفادة من خبرتها في البحث والذكاء الاصطناعي.
وقال توماس هوسون، مُحلل شركة "فورستر"، في مُذكرة: "سأُفاجأ إذا صدر إعلان هام بشأن استراتيجية أبل في مجال الذكاء الاصطناعي".
وتابع بقوله "أخشى أن يصل نهج آبل المُبتكر التدريجي مع آيفون 17 إلى حدوده القصوى، خاصةً لمن يتوقون لمزيد من الابتكار".
أما بالنسبة لنية "أبل" إطلاق إصدار "آيفون 17 آير" فائق النحافة، فيعتبر معظم المحللين أن هذا يعد تحوّلاً استراتيجياً، حيث تُركز أبل على النحافة، وليس حجم الشاشة، كمُميّز جديد للأجهزة الفاخرة.
وقد يُمهّد هاتف آيفون فائق النحافة الطريق لإصدار نسخة قابلة للطي من الهاتف الذكي، والمتوقع صدورها في السنوات القادمة.
لكن المتطلبات الهندسية للهواتف الرقيقة قد تزيد من تكلفة إنتاجها وتُقلّص مساحة البطارية.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار هواتف آيفون الجديدة في الولايات المتحدة مع زيادة رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية تكاليف إنتاج شركة أبل، ونظرًا لأن الصين لا تزال مركز الإنتاج الرئيسي لشركة أبل، فإن هذه السياسات التجارية تؤثر بشكل مباشر على التكاليف.
وقالت شركة كاناليس: "تُحاول آبل تحقيق توازن دقيق بين أكبر سوقين لها - الولايات المتحدة والصين - في ظل تصاعد التوترات التجارية".
ومضت قائلة "يسمح ضعف الدولار الأمريكي الآن لشركة أبل بزيادة الأسعار في الولايات المتحدة مع الحفاظ على أسعار تنافسية في الخارج".