"المنصة البديلة لتويتر" تُغيّر شعارها وتطرح مزايا جديدة لتعزيز شعبيتها

وتمتلك "بلو سكاي" حاليًا نحو 2.6 مليون مستخدم حتى الآن، إلا أن هذا العدد لا يزال صغيرًا نسبيًا حيث يظل مغلقًا أمام الاشتراكات العامة على نطاق أوسع.