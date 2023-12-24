"المنصة البديلة لتويتر" تُغيّر شعارها وتطرح مزايا جديدة لتعزيز شعبيتها

أعلنت منصة "بلو سكاي" التي توصف بأنها "منصة بديلة لتويتر" تغيير شعارها، وطرحها مزايا جديدة ستعزز شعبيتها بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت "بلو سكاي" أن تغيير شعارها سيعزز من كونها شبكة اجتماعية لامركزية مخصصة للدعوات فقط، وستتخذ خطوات جديدة للانفتاح على الجمهور.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جاي جرابر في بيان رسمي: إن "بلوسكاي" أصبحت الآن قابلة للعرض سواء قام الشخص بتسجيل الدخول أم لا، مما يعني أنه يمكنك مشاركة المحتوى مباشرة مع أصدقائك الذين ليس لديهم حسابات "بلو سكاي".
وتمتلك "بلو سكاي" حاليًا نحو 2.6 مليون مستخدم حتى الآن، إلا أن هذا العدد لا يزال صغيرًا نسبيًا حيث يظل مغلقًا أمام الاشتراكات العامة على نطاق أوسع.
وطرحت كذلك المنصة واجهة الويب العامة الجديدة، التي قامت الشركة بالتشويق لها الشهر الماضي.
وستكون بتلك الطريقة منشورات "بلو سكاي" في متناول جمهور أكبر، وللاحتفال بهذا التحول اعتمدت كذلك "بلو سكاي" شعارًا جديدًا، على شكل فراشة زرقاء، وقد اختفت السماء الملبدة بالغيوم على غرار الصور الفوتوغرافية.
وكتب جرابر في تدوينة حول التغييرات: "مثل الفراشة التي تخرج من شرنقتها، بدأنا في الانفتاح".
ويشير جرابر أيضًا إلى أن العديد من مستخدمي Bluesky كانوا يستخدمون بالفعل رمز الفراشة كرمز للشبكة الاجتماعية، وكتب قائلًا: "لقد أحببنا ذلك، واعتمدناه مع انتشاره".