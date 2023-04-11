كيف يمكن لهاتفك المحمول رصد أمراض القلب؟

فقد استخدم علماء في جامعة واشنطن في مارس 2022، هاتفًا من طراز آيفون لاكتشاف التجلط في قطرة دم واحدة، واستخدموا في ذلك جهاز استشعار يعتمد على استخدام أشعة نبضية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لما يحيط بالهاتف.