كيف يمكن لهاتفك المحمول رصد أمراض القلب؟

وتعدّ مشاكل تخثر الدم أمرًا خطيرًا، فإذا كان يوجد في دمك جلطات، فأنت معرض لخطر النزيف، مما قد يؤدي إلى نزيف يفضي إلى الموت.
وإذا كان الدم يتخثر بشكل زائد، فأنت معرض لخطر الإصابة بتجلط الدم، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية.
ويمكن للأطباء اختبار التخثر، لكنهم يحتاجون إلى حقنة مملوءة بالدم قبل أن يتمكنوا من إجراء الاختبار.
فقد استخدم علماء في جامعة واشنطن في مارس 2022، هاتفًا من طراز آيفون لاكتشاف التجلط في قطرة دم واحدة، واستخدموا في ذلك جهاز استشعار يعتمد على استخدام أشعة نبضية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لما يحيط بالهاتف.
وهذه هي التكنولوجيا التي تسمح لجهازك بأخذ قياسات دقيقة للأشياء أو المسافات لدمج العالم الحقيقي والافتراضي مع الواقع المعزز.
واتضح أن هذا المستشعر دقيق بما يكفي لالتقاط التخثر في الدم، واكتشاف الغش في الحليب.