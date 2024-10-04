"موفي جين".. "ميتا" تكشف عن أداة ذكاء اصطناعي تُنتج مقاطع صوت وصورة

وفي أحد المقاطع من إنتاج "موفي جين" طلبت ميتا من الأداة وضع كرات تستخدم للزينة في يدي رجل يركض بمفرده في الصحراء، بينما في مقطع آخر غيرت موقف سيارات، حيث كان رجل يتزلج على أرض جافة، إلى أخرى تغطيها بركة مياه.