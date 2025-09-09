مسؤولون سابقون في "جوجل" و"سيري" يدعمون صندوقا أوروبيا للذكاء الاصطناعي... ما القصة؟

قرر مسؤولون تنفيذيون سابقون في "خرائط جوجل" و"سيري" دعم صندوق أوروبي بقيمة 59 مليون دولار للذكاء الاصطناعي المتخصص.
وتسعى شركة رأس المال الاستثماري الجديدة المدعومة من مسؤولين سابقين في الوادي السيليكون إلى جمع ما يصل إلى 59 مليون يورو للاستثمار في شركات ناشئة في شمال أوروبا تعمل على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأعمال، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأعلن صندوق فلورنت فينشر بارتنرز في بيان له أنه سيُصدر شيكات بقيمة تصل إلى مليون يورو لشركات ناشئة في مراحلها المبكرة، وقد أكمل أول إغلاق له الشهر الماضي.
وتم اختيار الشريكان العامان للصندوق كريستيان دورفر، الذي كان يدير سابقًا شركة رأس مال استثماري لمؤسسي King.com، الشركة المصنعة للعبة كاندي كراش، ورائد الأعمال في مجال الطاقة الشمسية نولان جراي.
من بين المستثمرين المؤسسين اثنين من العائدين من وادي السيليكون إلى أوروبا، وهما لارس راسموسن، المؤسس المشارك لخرائط جوجل، ومادس ريدال، الرئيس السابق لمنتجات سيري.
ويؤكد الصندوق الجديد تزايد إقبال مستثمري التكنولوجيا في أوروبا على الشركات الناشئة التي تُطوّر تطبيقات ذكاء اصطناعي مُخصصة للقطاعات المختلفة، بدلاً من نماذج الأغراض العامة مثل "شات جي بي تي – 5" و"أوبين أيه آي" و"جوجل جيميني".
وتتطلب هذه الشركات عادةً مبلغًا أقل مقدمًا لبناء منتجاتها، ويمكنها البدء في تحقيق إيرادات بسرعة. قُدّرت قيمة شركة "لوفابيل"، وهي شركة سويدية ناشئة تُعنى بـ"ترميز الاهتزازات" وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط تطوير البرمجيات، مؤخرًا بـ 1.8 مليار دولار، ويعود ذلك جزئيًا إلى إيراداتها المتكررة القوية.
ويمثل الاستثمار الأوروبي في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 64% من مخصصات رأس المال الاستثماري في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى منتصف أغسطس.