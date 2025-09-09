مسؤولون سابقون في "جوجل" و"سيري" يدعمون صندوقا أوروبيا للذكاء الاصطناعي... ما القصة؟

وتتطلب هذه الشركات عادةً مبلغًا أقل مقدمًا لبناء منتجاتها، ويمكنها البدء في تحقيق إيرادات بسرعة. قُدّرت قيمة شركة "لوفابيل"، وهي شركة سويدية ناشئة تُعنى بـ"ترميز الاهتزازات" وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط تطوير البرمجيات، مؤخرًا بـ 1.8 مليار دولار، ويعود ذلك جزئيًا إلى إيراداتها المتكررة القوية.