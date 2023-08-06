هل هاتفك بينهم؟.. أبل تُحَذّر أصحاب هذه الأجهزة من آيفون و"المهلة 30 يومًا"

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيرًا لمستخدمي آيفون، في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد "iOS 17"، بأنها لن تدعم بعض الهواتف بدءًا من منتصف سبتمبر القادم؛ بينما تستمر في دعم أجهزة أخرى.