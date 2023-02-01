"سبوتيفاي" تُحقق رقمًا قياسيًّا في عدد المشتركين نهاية 2022

كشفت منصة التصفح الموسيقى الشهيرة عالميًّا "سبوتيفاي"، عن تحقيقها رقمًا قياسيًّا في عدد المشتركين خلال الربع الأخير لعام 2022.
وأظهرت الأرقام، التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "سبوتيفاي" تَمكنت من الوصول إلى رقم 205 مليون مشترك جديد مميز خلال الربع الأخير لعام 2022.
وبهذا الرقم ستكون "سبوتيفاي" أول خدمة بث موسيقي يتخطى عدد مشتركيها حاجز الـ200 مليون مشترك.
وأظهرت كذلك الإحصائيات أن عدد المستخدمين النشطين في سبوتيفاي وصل إلى 489 مليون مستخدم نشط شهريًّا، وهو رقم مرتفع؛ خاصة وأنه كان لديها 195 مليون مشترك نشط في نهاية الربع الثالث من عام 2022، و456 مليون مشترك نشط في متوسط العام؛ أي أن النمو المحقق في الربع الثالث تجاوز كل التوقعات السابقة.
ولكن رغم هذه الإنجازات، تَوقع المدير المالي لسبوتيفاي بول فوجيل، أن عام 2023، سيكون عام تباطؤ الاستثمارات للخدمة.
وتَسبب كذلك توسع سبوتيفاي في نطاق البودكاست والكتب الصوتية، في خسارة المنصة ما يصل إلى 270 مليون يورو في الربع الرابع من العام الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف الإعلان وتوظيف موظفين جدد.
وتَسببت هذه الخسارة في إصدار سبوتيفاي قرارًا بتخفيض قوتها العاملة بنسبة 6%، أي ما يصل إلى 600 شخص تقريبًا.
وبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2022.3.2 مليار يورو، بزيادة 18٪ على أساس سنوي.
وتتوقع الشركة أنها ستتخطى علامة نصف مليار مستخدم بحلول شهر مارس، وأنها ستزيد عدد مشتركيها المميزين إلى 207 ملايين مشترك.