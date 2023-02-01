"سبوتيفاي" تُحقق رقمًا قياسيًّا في عدد المشتركين نهاية 2022

وأظهرت كذلك الإحصائيات أن عدد المستخدمين النشطين في سبوتيفاي وصل إلى 489 مليون مستخدم نشط شهريًّا، وهو رقم مرتفع؛ خاصة وأنه كان لديها 195 مليون مشترك نشط في نهاية الربع الثالث من عام 2022، و456 مليون مشترك نشط في متوسط العام؛ أي أن النمو المحقق في الربع الثالث تجاوز كل التوقعات السابقة.