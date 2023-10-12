إحصائية تُسَلط الضوء على خطر "النفايات الإلكترونية"

كشفت دراسة إحصائية أجرتها شركة "ماتيريال فوكس"، عن أنه تم التخلص مما يقرب من نصف مليار جهاز إلكتروني صغير خلال العام الماضي في بريطانيا فقط.
وأوضحت الدراسة التي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن عدد الأجهزة الإلكترونية الصغيرة التي يتم التخلص منها مثل الكابلات والأضواء والمراوح الصغيرة والسجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة؛ تسلط الضوء على خطر "النفايات الإلكترونية".
وتقول الدراسة إن عناصر "التكنولوجيا السريعة"، التي ظهرت كنسخة من الموضة السريعة؛ هي نوع خطير من النفايات الإلكترونية التي تهدد كوكب الأرض.
ويُظهر البحث أن المنزل العادي يحتوي أيضًا على ثلاثين قطعة كهربائية غير مستخدمه يتجمع فيها الغبار.
وتحتوي هذه العناصر على مواد خام قيّمة ويمكن إعادة تدويرها جميعًا.
وتشير التقديرات إلى أنه تم التخلص من 471 مليونًا من العناصر "التكنولوجية السريعة" في المملكة المتحدة العام الماضي، بما في ذلك:
إن متوسط التكلفة البالغة 4 جنيهات إسترلينية لهذه العناصر؛ يشجّع المستهلكين على رؤيتها كأشياء يمكن التخلص منها، على الرغم من أنها ليست مصممة دائمًا لذلك.
وتحتوي جميع هذه الأجهزة على مواد خام قيمة، مثل الأسلاك النحاسية وبطاريات الليثيوم، والتي يمكن استعادتها من خلال عملية إعادة التدوير.
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي لـ"ماتيريال فوكس" التي أجرت الدراسة: "قد لا يدرك الناس أنها تحتوي على مواد قيمة وسيضعونها في سلة المهملات؛ مما يعني أننا نفقد كل شيء بداخلها بدلًا من إعادة تدويرها وتحويلها إلى شيء جديد. نريد أن نصل إلى الرسالة، ومن خلال ذلك يمكن إعادة تدوير أي شيء يحتوي على قابس أو بطارية أو كابل، ويوجد مكان قريب منك للقيام بذلك".
هناك صورة مماثلة في جميع أنحاء العالم. في كل عام، يتخلص المستهلكون من 9 مليارات كيلوغرام من الكابلات والألعاب والسجائر الإلكترونية والملابس الجديدة والأجهزة المماثلة التي غالبًا لا يعتبرونها نفايات إلكترونية؛ وفقًا لبحث أجراه منتدى المعدات الكهربائية والإلكترونية.