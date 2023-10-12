إحصائية تُسَلط الضوء على خطر "النفايات الإلكترونية"

وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي لـ"ماتيريال فوكس" التي أجرت الدراسة: "قد لا يدرك الناس أنها تحتوي على مواد قيمة وسيضعونها في سلة المهملات؛ مما يعني أننا نفقد كل شيء بداخلها بدلًا من إعادة تدويرها وتحويلها إلى شيء جديد. نريد أن نصل إلى الرسالة، ومن خلال ذلك يمكن إعادة تدوير أي شيء يحتوي على قابس أو بطارية أو كابل، ويوجد مكان قريب منك للقيام بذلك".