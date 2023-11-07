"ميتا" تقول إن أدواتها المعتمدة على "الذكاء الاصطناعي" لن تكون متاحة لـ"التسويق السياسي"

ويتماشى قرار "ميتا" مع ما يتبعه عدد من منصات التواصل الاجتماعي من حظر الإعلانات السياسية على شبكاتها، وأبرزها منصات "تيك توك" و"سناب شات"؛ فيما تستخدم "جوجل" ما أطلقت عليه "قائمة سوداء للكلمات الرئيسية"، التي تمنع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها الانحراف من خلالها إلى أي خطاب سياسي.