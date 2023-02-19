فتش عن "ماسك".. عاملون في "تسلا" يوجهون اتهامات "خطيرة" لـ"تويتر"

اتهم عدد من العاملين في شركة "تسلا" الأمريكية، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، منصة التدوين المصغر "تويتر"، المملوكة لنفس رجل الأعمال، بإخفائهم من نتائج بحث المنصة.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن عاملين في تسلا في "بوفالو جيجافاكتوري" يتهمون تويتر بإخفاء حساباتهم النقابية من نتائج بحث تويتر، والتي تهدف الدفاع عن حقوق العاملين في تسلا من إجراءات التسريح الأخيرة التي بات يتبعها ماسك.
ولفت العاملون إلى أن "تويتر" اعتمدت تقنية "الحجب الضبابي" بعدم حظر حساب الحملة النقابة، ولكن عدم إظهارها بصورة كلية من نتائج البحث على المنصة.
وأكد العاملون أنهم أجروا فحوصات عديدة بمختلف الكلمات المفتاحية، وبحسابات الحسابات المحجوبة والمظللة، ووجدوا أنه تم وضع حسابهم بعد يوم واحد من إطلاقه من الحسابات التي لن تظهر تويتر نتائج بحثها على الإطلاق.
ويطالب العاملون في "تسلا" بتوفير ظروف عمل أفضل، من بينها تحسين الرواتب، حيث وصفت كيف أن "تسلا" تراقب كافة تحركاتهم داخل العمل، حتى إنها تراقب ضغطاتهم على مفاتيح الكمبيوتر أو الحساب، لتحديد مقدار الوقت الذي يقضونه في كل مهمة، وأنهم اضطروا إلى تخطي فترات الراحة في الحمام نتيجة لذلك.