فتش عن "ماسك".. عاملون في "تسلا" يوجهون اتهامات "خطيرة" لـ"تويتر"

ويطالب العاملون في "تسلا" بتوفير ظروف عمل أفضل، من بينها تحسين الرواتب، حيث وصفت كيف أن "تسلا" تراقب كافة تحركاتهم داخل العمل، حتى إنها تراقب ضغطاتهم على مفاتيح الكمبيوتر أو الحساب، لتحديد مقدار الوقت الذي يقضونه في كل مهمة، وأنهم اضطروا إلى تخطي فترات الراحة في الحمام نتيجة لذلك.