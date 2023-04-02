"خبراء" يحذّرون من مخاطر تقديم معلومات حسّاسة أثناء استخدام "شات جي.بي.تي"

يأتي ذلك وفق "الألمانية"، في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد المستخدمين على منصات محادثة الذكاء الاصطناعي، مثل شات جي.بي.تي، وغوغل بارد، في حياتهم اليومية، لذلك يحذّر خبراء أمن البيانات من تداول المعلومات السرية عبر هذه المنصات.