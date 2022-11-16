تسريبات: أبل تنوي أن تنفّذ هذه الخطة لأجهزتها الذكية بدءًا من 2024

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، تفاصيل خطة جديدة تُجَهّزها لأجهزتها الذكية بدءًا من عام 2024.
وأوضح تقرير منشور عبر شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن أبل تُخطط للبدء في استخدام رقائق أمريكية الصنع لكافة أجهزتها الذكية بدءًا من عام 2024.
وذكرت الشبكة أن الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، أخبر موظفي الهندسة والتجزئة المحليين في ألمانيا، خلال اجتماع داخلي، أن الشركة اتخذت بالفعل قرارًا بشراء مصنع في ولاية أريزونا الأمريكية.
ومن شأن هذا المصنع، أن يقلل من اعتماد أبل على المصانع الآسيوية في تصنيع الرقائق؛ خاصة في تايوان حيث يتم إنتاج 60% من المعالجات الذكية حول العالم.
وقال "كوك" للموظفين: "بغضّ النظر عن الطريقة التي يفكر بها أو يشعر بها البعض؛ لكن خروج 60% من المعالجات من أي مكان؛ أمر ليس استراتيجيًّا على الإطلاق".
ويُتوقع أن يبدأ مصنع أريزونا بإنتاج 20 ألف شريحة شهريًّا، وبقدرة على إنتاج معالجات بمعيارية 5 نانومتر، ويتوقع أن يتم تطويره لتصنيع معالجات بمعيارية 3 نانومتر أيضًا.