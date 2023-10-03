تحديث جديد من "أبل" لحل مشكلة السخونة المفرطة لأجهزة "آيفون 15"

وأوضح ناطق باسم المجموعة، أنها تمكنت من "تحديد بعض العوامل التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز (آي فون) أكثر مما يُفترض"، بعدما أبلغ عدد من المختبرين عن مشاكل من هذا النوع في بعض الهواتف من الطراز الجديد.