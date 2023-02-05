"تيليجرام" تطرح تقنية جديدة تسهّل التواصل مع أشخاص بلغات مختلفة

وإذا كان المستخدم ضمن فئة "بريميوم" مدفوعة الأجر، فسيمكن لمستخدمي تيليجرام الوصول إلى هذه الميزة عند التعامل مع المجموعات والقنوات، وليس في المحادثات الفردية فقط.