"تيليجرام" تطرح تقنية جديدة تسهّل التواصل مع أشخاص بلغات مختلفة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التراسل الفوري المشفر "تيليجرام"، طرحت تقنية جديدة ستمكّن مستخدميها من التواصل مع أشخاص بلغات مختلفة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تيليجرام ستطرح تحديثًا جديدًا، يتيح -لأول مرة- تقنية "الترجمة الفورية للرسائل".
وستظهر الترجمة عبر تيليجرام، في شريط أعلى الواجهة، وبمجرد النقر عليه ستظهر الترجمة في الوقت الفعلي للمراسلة.
وإذا كان المستخدم ضمن فئة "بريميوم" مدفوعة الأجر، فسيمكن لمستخدمي تيليجرام الوصول إلى هذه الميزة عند التعامل مع المجموعات والقنوات، وليس في المحادثات الفردية فقط.
وبشكل منفصل، يضيف التحديث أداة لتحويل الملصقات والرموز التعبيرية إلى صور للملف الشخصي.
وبالإضافة إلى استخدام هذه الميزة لنفسك، يمكنك تعيين أو اقتراح صور الملف الشخصي لجهات الاتصال الخاصة بك، وأفضل ما في الأمر أنه متاح للجميع، وليس لمستخدمي "بريميوم" فقط.