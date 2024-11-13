"آبل" تستعدّ لمنافسة "جوجل" و"أمازون" بجهاز جديد لـ"المنزل الذكي"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "آبل" الأمريكية قررت الدخول في غمار المنافسة مع "جوجل" و"أمازون" بإطلاق جهاز جديد في مجال "إنترنت الأشياء" و"المنازل الذكية".
وأوضحت مصادر من داخل شركة "آبل" أن الجهاز الجديد سيكون منافسًا قويًّا لأجهزة "جوجل نيست" و"أمازون إيكو"، وسيستفيد بصورة كبيرة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي سيتم دعمها لمساعدها الصوتي "سيري".
وذكرت المصادر أن الجهاز الجديد سيكون بمثابة "مركز قيادة" منزلي مثبت على الحائط، وسيكون قادرًا على التحكم في جميع الأجهزة الذكية بالمنزل.
تستعدُّ شركة "آبل" لمنافسة جوجل وأمازون من خلال جهاز جديد منافس للمنزل الذكي، واستدعاء المساعد الصوتي "آبل سيري"، وإجراء مكالمات الفيديو.
ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع الكشف عن الجهاز الجديد الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن خلال شهر مارس المقبل.
وسيكون الجهاز عبارة عن جهاز آيباد مربع، مزود بشاشة تعمل باللمس بحجم 6 بوصات تقريبًا، وشاشة ذات حواف سميكة.
كما سيحتوي على كاميرا أمامية وبطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن، ومكبرات صوت داخلية، وسيأتي باللونين الفضي والأسود.
وتخطط "آبل" لأنْ تدخل المنافسة مع جوجل وأمازون بأن تجعل جهازها اقتصاديًّا يدور سعره في نطاق 150 أو 230 دولارًا أمريكيًّا، فيما سيكون هناك إصدار أغلى مزود بذراع روبوت يمكنه تحريك الشاشة، وهذا سيكلف حوالي ألف دولار.