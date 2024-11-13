"آبل" تستعدّ لمنافسة "جوجل" و"أمازون" بجهاز جديد لـ"المنزل الذكي"

وتخطط "آبل" لأنْ تدخل المنافسة مع جوجل وأمازون بأن تجعل جهازها اقتصاديًّا يدور سعره في نطاق 150 أو 230 دولارًا أمريكيًّا، فيما سيكون هناك إصدار أغلى مزود بذراع روبوت يمكنه تحريك الشاشة، وهذا سيكلف حوالي ألف دولار.