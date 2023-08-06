تسريب المواصفات الرئيسية لساعة "جوجل بيكسل ووتش 2" المرتقبة

سربت تقارير صحفية عالمية، المواصفات الرئيسية لساعة "جوجل بيكسل ووتش 2" المتوقع إطلاقها في الهند قريبًا.
وتشير المصادر، التي نقلها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن ساعة "بيكسل ووتش 2" ستتخلى عن معالج "آكسيونز" الشهير من أجل معالجات "سنابدراجون دبليو 5"، أو "سنابدراجون دبليو 5 بل الجيل الأول".
وستجلب المعالجات الجديدة تحسينات كبيرة في الكفاءة والسرعة، وقدرة على التحكم في البطارية، التي سيتم تقويتها قليلًا بقدرة 306 ميللي أمبير في الساعة.
وسيكون لساعات "بيكسل ووتش 2" حوافّ سوداء ضخمة مثل سابقاتها، وستحتوي على شاشة "أوليد" دائرية بقياس 1.2 بوصة بدقة 384×384 بيكسل.
وستعمل الساعات بنظام تشغيل "وير أو إس 4" المستند على نظام "أندرويد 13" مع سمات ديناميكية ودعم التحديثات السلسة، لتكون أول ساعة ذكية تعمل بهذا النظام.
كما ستعمل ساعة "بيكسل ووتش 2" بنظام النطاق عريض للغاية (UWB)، الذي يمكّنها من العثور على الهاتف بدقة، وإلغاء قفل السيارة باستخدام Digital Car Key، ونقل تشغيل الوسائط بسلاسة إلى جهاز Pixel Tablet الذي تم إرساؤه أو المستقبل، أو تشغيل مكبر صوت Nest.