تسريب المواصفات الرئيسية لساعة "جوجل بيكسل ووتش 2" المرتقبة

كما ستعمل ساعة "بيكسل ووتش 2" بنظام النطاق عريض للغاية (UWB)، الذي يمكّنها من العثور على الهاتف بدقة، وإلغاء قفل السيارة باستخدام Digital Car Key، ونقل تشغيل الوسائط بسلاسة إلى جهاز Pixel Tablet الذي تم إرساؤه أو المستقبل، أو تشغيل مكبر صوت Nest.