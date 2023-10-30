"سامسونج" تعلن عن إصدار محدود من "جلاكسي زد فليب 5"

ويتميز الهاتف الجديد بنفس الألوان الأزرق النيلي والفضي المميز، مع بعض تعديلات لواجهة المستخدم، الشبيهة بهاتف "إي 700"، الذي أطلقته "سامسونج" في السابق، بصورة تبعث "النوستالجيا" على المستخدمين للحنين إلى الماضي.