كيف كان أداء هاتف "هواوي" ثلاثي الطي في اختبار المتانة والصلابة؟

أجرى خبير تقني شهير، اختبار متانة وصلابة لهاتف "هواوي ميت إكس تي" ثلاثي الطي الجديد، والذي أظهَرَ إمكانية تعرضه للخدش بسهولة.
وأظهر الاختبارُ أن الهاتف ثلاثي الجيل قد يكون أكثر عُرضة للخدش مقارنة بالهواتف الذكية القياسية أو الهواتف القابلة للطي العادية.
وعند إجراء الاختبار بدأت الخدوش في الظهور عند المستوى الثاني على مقياس صلابة الموس، وبدت هناك خدوش أكثر عمقًا عند المستوى الثالث باستخدام "شفرة الحلاقة".
ولكن أظهر الاختبار أيضًا أن صلابة الجهاز قد تكون عالية؛ بسبب احتوائه على هيكل من ألياف الكربون.
وأرجع الخبير الخدوشَ إلى الهيكل المصفح للشاشة البلاستيكية اللينة القابلة للطي.
لكن الأسوأ هو أن الاختبار كشف أن الجهاز عُرضة للخدش بسهولة حتى بأظافر الأصابع.
وتظهر الخدوش الناتجة عن أظافر الأصابع بشكل أكثر وضوحًا بمجرد إيقاف تشغيل الشاشة.
والمميز في الأمر، أن أداء الهاتف لم يتأثر حتى بعد الخدوش الأعمق التي سببتها "شفرة الحلاقة".
وأظهر الاختبار كذلك، أن استخدام هاتف "هواوي" يحتاج عناية فائقة بطريقة طي الشاشات؛ لأنه في حالة طيها بالطريقة الخاطئة قد يتسبب الأمر في تضرر المفصلة الخاصة بالطي، وتضرر الهاتف بشكل كامل.