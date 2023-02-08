مايكروسوفت تطوّر محرك بحثها ومتصفّحها بهذه التقنيات المتقدمة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية سعت لتطوير محرك بحثها "بينغ"، ومتصفح الإنترنت الخاص بها "إيدج ويب"، بعدد من التقنيات المتقدمة؛ لتعزز من مركزها في المنافسة بسوق التطبيقات والتقنيات.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت دعم محرك بحثها ومتصفّحها بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لدعم تحدياتها مع "غوغل"، مستعينة بأن المحرك والمتصفح موجودان على كل الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز".
ولفت التقرير كذلك إلى أن مايكروسوفت ستطرح كذلك "روبوت" دردشة ذكيًّا متخصصًا يكون مصاحبًا لنتائج البحث الخاصة بمحرك "بينغ"؛ وما سيمكنه من تلخيص صفحات الإنترنت وتوليف المصادر المتباينة، بل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وترجمتها، تحت تصرف المزيد من المستهلكين.
وتوقعت مايكروسوفت أن تجني 2 مليار دولار من عوائد الإعلانات بسبب هذه التقنيات المتقدمة الجديدة.
وقال ساتيا ناديلا، رئيس مايكروسوفت التنفيذي: "هذه التقنيات ستعيد تشكيل كل فئة من فئات البرمجيات إلى حد بعيد".
ويمكن لروبوت الدردشة في "بينغ" إطْلاع المستهلكين على الأحداث الجارية، وهي خطوة تتجاوز إجابات "تشات جي.بي.تي"، التي تقتصر حاليًّا على البيانات حتى عام 2021.