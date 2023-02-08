مايكروسوفت تطوّر محرك بحثها ومتصفّحها بهذه التقنيات المتقدمة

ولفت التقرير كذلك إلى أن مايكروسوفت ستطرح كذلك "روبوت" دردشة ذكيًّا متخصصًا يكون مصاحبًا لنتائج البحث الخاصة بمحرك "بينغ"؛ وما سيمكنه من تلخيص صفحات الإنترنت وتوليف المصادر المتباينة، بل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وترجمتها، تحت تصرف المزيد من المستهلكين.