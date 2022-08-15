"زووم" تطرح تحديثًا على أجهزة "ماك" يعالج خللًا أمنيًّا خطيرًا

أصدرت منصة "زووم" تحديثًا جديدًا على أجهزة "ماك" لمعالجة ما وصفته بـ"الخلل الأمني الخطير".
ويتمثل الخلل الأمني الذي عالجته "زووم" -بحسب موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص- في ثغرة أمنية تسمح للقراصنة بالتحكم في نظام تشغيل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس".
وكُشِف عن هذه الثغرة قبل أسبوع من قِبَل باتريك واردل، الباحث الأمني ومؤسس منظمة "أوبجيكتف سي" المنظمة غير الربحية لإنشاء أدوات أمان مفتوحة المصدر، وأظهر أن القراصنة يستهدفون مثبت "زووم" ويستغلونها لخداع التطبيق وتثبيت برنامج ضار عن طريق وضع توقيع "زووم" المشفر عليها.
بتلك الطريقة، يمكن للمهاجمين الحصول على وصول إضافي إلى نظام المستخدم، والسماح لهم بتعديل الملفات أو حذفها أو إضافتها على الجهاز.