أول رد فعل من "مايكروسوفت" بعد اتهامات أمريكية بشأن "أكبر صفقة ألعاب في التاريخ"

وبشكلٍ منفصل، هناك تقارير تفيد بأن مايكروسوفت تخطط لإجراء تغييرٍ أوسع في عمليات الألعاب الخاصة بها، بما في ذلك اقتراحات بأن حصريات "إكس بوكس" قد تنتهي في نهاية المطاف على منصات منافسة.