"سامسونج" تحسم الجدل حول تقنية "القمر المزيف" في كاميرات هواتفها

وإضافة الذكاء الاصطناعي محسنات خارجية لصورة القمر الأصلية، دفع الكثيرون للهجوم على التقنية ووصفها بأنها تقنية "القمر المزيف"، وهو ما دافعت سامسونج عن نفسها فيها بقولها إنه من دون هذه التقنية لن تتمكن الكاميرات من التقاط صورة ليست مشوشة أبدًا للقمر.