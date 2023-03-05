تسريبات تتحدث عن مفاجأة لـ"آيفون 14" خلال الأيام المقبلة

وأوضحت مصادر من داخل أبل، أوردها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها تنوي أن تطرح تشكيلة ألوان جديدة لهواتف "آيفون 14" خلال الربيع وأبرزها سيكون اللون الأصفر.