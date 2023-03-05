تسريبات تتحدث عن مفاجأة لـ"آيفون 14" خلال الأيام المقبلة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "أبل" الأمريكية تجهّز لمفاجأة لعشاق هواتف "آيفون 14" خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت مصادر من داخل أبل، أوردها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها تنوي أن تطرح تشكيلة ألوان جديدة لهواتف "آيفون 14" خلال الربيع وأبرزها سيكون اللون الأصفر.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعلن أبل عن ألوان هواتف "آيفون 14" الجديدة خلال يوم 8 مارس الجاري.
وتتزامن هذه التقارير مع إعلانات سابقة لأبل خلال السنوات الماضية خلال شهر مارس، والتي تضمنت ألوانًا جديدة لهواتفها السابقة.