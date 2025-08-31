تقنية ذكاء اصطناعي استثنائية تحصل عليها سلسلة "بيكسل 10"... تعرف عليها

وتكمن فكرة التقنية في أنه على كل مستخدم هاتف التحقق مرارًا وتكرارًا من المعلومات في تطبيق آخر، مثل تفاصيل الرحلات الجوية، ودعوات التقويم، وصور أشخاص محددين، وتفاصيل الاجتماعات، وغيرها، وهنا يجب أن يكون مساعد الذكاء الاصطناعي المفيد قادرًا على العثور على هذه المعلومات، لذا لستَ مضطرًا لذلك.