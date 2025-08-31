تقنية ذكاء اصطناعي استثنائية تحصل عليها سلسلة "بيكسل 10"... تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن سلسلة هواتف "جوجل بيكسل 10" ستحصل على تقنية ذكاء اصطناعي استثنائية وهي تقنية "ماجيك كيو".
وأرجعت التقارير استخدام هذه التقنية إلى استخدام هواتف "بيكسل 10" معالج "تينسور الجيل الخامس" الجديد، الذي يحسن أداء الذكاء الاصطناعي على الجهاز بنسبة تصل إلى 60%.
وعمل هذا على تعزيز 3 ميزات ذكاء اصطناعي جديدة جديرة بالملاحظة، أولها التركيز على توفير ميزة كاميرا طال انتظارها والثانية تلخص المعلومات الرئيسية من تطبيقات جوجل الأخرى في مكان واحد، أما الثالثة التي وصفت بالاستثنائية فهي "ماجيك كيو".
يمكن لتقنية "ماجيك كيو" تغيير طريقة استخدام الهواتف الذكية للمستخدمين وجعل الذكاء الاصطناعي مفيد وملهم لهم، حيث يمكنه عرض معلومات رئيسية من تطبيقات مختلفة في مكان واحد.
وتكمن فكرة التقنية في أنه على كل مستخدم هاتف التحقق مرارًا وتكرارًا من المعلومات في تطبيق آخر، مثل تفاصيل الرحلات الجوية، ودعوات التقويم، وصور أشخاص محددين، وتفاصيل الاجتماعات، وغيرها، وهنا يجب أن يكون مساعد الذكاء الاصطناعي المفيد قادرًا على العثور على هذه المعلومات، لذا لستَ مضطرًا لذلك.
وإذا استغرق الأمر دقيقة أو دقيقتين لتبديل التطبيقات، والعثور على المعلومات، ونسخها إلى التطبيق الأصلي، فسيتراكم هذا بسرعة ساعات وأيامًا، وهو ما يمكن للذكاء الاصطناعي توفيرها عليك.
وتسعى جوجل لحماية بيانات مستخدميها في تقنية "ماجيك كيو" عن طريق إلزامهم بوجود حساب "جيميل" عبر تقويم "وورك سبيس" ليتمكن من تفعيل هذه الميزات.
ويستفيد "ماجيك كيو" من محتويات "جيميل" والتقويم وتطبيقات جوجل الأخرى لعرض رد مقترح محتوى على المعلومات التي يحتاجها المستخدم.