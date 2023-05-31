على أندرويد.. خبراء في الأمن السيبراني يحذّرون من هذا التطبيق: احذفه بسرعة

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: "من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر جوجل بلاي؛ لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار".