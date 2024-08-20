قراصنة من كوريا الشمالية استغلوا ثغرة في "ويندوز" لتثبيت برمجيات خبيثة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مجموعة قراصنة إنترنت "هاكرز" من كوريا الشمالية، استغلوا ثغرة في برنامج تشغيل مايكروسوفت الشهير "ويندوز" لتثبيت برمجيات خبيثة.
وأوضح موقع "بلييبينج كمبيوتر" التقني المتخصص، أن قراصنة "لازاروس" من كوريا الشمالية، استغلوا ثغرة "يوم الصفر" في ويندوز لتثبيت برمجيات "روتيكيت" الخبيثة.
ولفت الموقع إلى أن "مايكروسوفت" التفتت إلى هذه الثغرة، وقامت بإصلاحها من خلال تحديث لنظام تشغيلها الذي أطلقته لشهر أغسطس 2024، الذي تضمن إصلاح 7 ثغرات أخرى أيضًا.
وتمنح هذه الثغرة للهاكرز إمكانية الولوج إلى كافة المعلومات الشخصية والبنكية الخاصة بالمستخدمين، وتعمل على إيقاف كافة برمجيات "ويندوز" لمراقبة البرمجيات الخبيثة.
وأشار التقرير إلى أن تلك الثغرة سمحت للهاكرز بالوصول غير المصرح به إلى مناطق النظام الحساسة، مستخدمين برمجيات خبيثة أخرى لإخفاء أنشطتهم عن برامج الأمان.
ولم تحدد التقارير الأجهزة التي استهدفتها مجموعة الهاكرز الكورية الشمالية، ولكن من المعروف حول هذه المجموعة أنها تستهدف دومًا الشركات المالية وشركات العملات المشفرة في عمليات سطو إلكتروني بملايين الدولارات تستخدم لتمويل أسلحة وبرامج الحكومة الكورية الشمالية الإلكترونية.
وتقدم الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الحصول على أي معلومات حول هذه المجموعة وتحديد هوياتهم أو أماكن تواجدهم.