قراصنة من كوريا الشمالية استغلوا ثغرة في "ويندوز" لتثبيت برمجيات خبيثة

ولفت الموقع إلى أن "مايكروسوفت" التفتت إلى هذه الثغرة، وقامت بإصلاحها من خلال تحديث لنظام تشغيلها الذي أطلقته لشهر أغسطس 2024، الذي تضمن إصلاح 7 ثغرات أخرى أيضًا.