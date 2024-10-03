"جوجل" تعمل على تطوير نظام ذكاء اصطناعي "يفكر كالبشر"

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل "جوجل" أنه خلال الأشهر الأخيرة أحرزت العديد من فرق التطوير تقدمًا في العمل على برنامج ذكاء اصطناعي توليدي يمتلك قدرات تفكير شبيهة بالبشر، يمكنه حل مختلف المشكلات متعدد الخطوات بسهولة، مثل المسائل الرياضية المعقدة أو برمجة الكمبيوتر.