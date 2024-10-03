"جوجل" تعمل على تطوير نظام ذكاء اصطناعي "يفكر كالبشر"

كشفت وسائل إعلام عالمية عن أن شركة "جوجل" الأمريكية تعمل حاليًا على تطوير نظام ذكاء الاصطناعي لديها قدرات تفكير "شبيهة بالبشر".
وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن "جوجل" دخلت حاليًا في منافسة شرسة مع شركة "أوبين أيه آي" المطورة لتطبيق "شات جي بي تي"؛ من أجل الهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل "جوجل" أنه خلال الأشهر الأخيرة أحرزت العديد من فرق التطوير تقدمًا في العمل على برنامج ذكاء اصطناعي توليدي يمتلك قدرات تفكير شبيهة بالبشر، يمكنه حل مختلف المشكلات متعدد الخطوات بسهولة، مثل المسائل الرياضية المعقدة أو برمجة الكمبيوتر.
ويستخدم باحثو جوجل، بحسب المصادر، تقنية جديدة تُعرَف باسم "مطالبة سلسلة الأفكار"، وتعمل هذه التقنية من خلال توقف البرنامج لبضع ثوانٍ قبل الرد على المطالبة المكتوبة، بينما خلف الكواليس وبشكل غير مرئي للمستخدم ينظم البرنامج المطالبات ذات الصلة ويلخص أفضل استجابة.
ورفضت جوجل من جانبها التعليق على هذه التقارير.
وذكرت المصادر أن المسؤولين عن وحدة "ديب مايند" التابعة لـ"جوجل" العاملة على تطوير نظام الذكاء الاصطناعي الجديد، شعروا بالقلق بعد إطلاق "أوبين أيه آي" نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي التوليدي "أو 1"؛ لأنه يسير على نفس نهج وطريقة عمل البرنامج الجديد الذي تعمل عليه الشركة.