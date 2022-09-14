تقنية

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات مايكروسوفت

المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتجاوز آلية حماية
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات مايكروسوفت
سبق
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها مايكروسوفت؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات.

تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن مايكروسوفت أصدرت تحديثات لمعالجة الثغرات، يمكن معرفتها من خلال هذا الرابط: https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Sep

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: برمجيات خبيثة عن بعد، هجمة حجب الخدمة (DoS)، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، وتجاوز آلية حماية.

مايكروسوفت
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

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