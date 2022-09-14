"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات مايكروسوفت

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها مايكروسوفت؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات.
تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن مايكروسوفت أصدرت تحديثات لمعالجة الثغرات، يمكن معرفتها من خلال هذا الرابط: https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Sep
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: برمجيات خبيثة عن بعد، هجمة حجب الخدمة (DoS)، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، وتجاوز آلية حماية.