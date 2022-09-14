"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديثات مايكروسوفت

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: برمجيات خبيثة عن بعد، هجمة حجب الخدمة (DoS)، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، وتجاوز آلية حماية.