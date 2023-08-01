إزالة شعار "إكس" من فوق سطح "تويتر" بسبب الأضواء المزعجة

جاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور كتبه ماسك الذي استحوذ على الشركة في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار وأعلن فيه أن مقر الشركة -التي تَحَوّل اسمها مؤخرًا إلى "إكس"- سيبقى في سان فرانسيسكو على الرغم من "دوامة الموت؛ إذ غادرت الشركة تلو الأخرى المدينة أو تغادرها".