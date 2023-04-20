"ماسك" يهدد بمقاضاة "مايكروسوفت" لاستخدامها بيانات "تويتر" دون إذن
هدّد رئيس منصة التدوين المصغر "تويتر" الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، بمقاضاة شركة "مايكروسوفت" الأمريكية؛ لأنها، وفق زعمه، استخدمت بيانات "تويتر" من دون إذن.
ونشر "ماسك" تغريدة عبر حسابه على "تويتر" هاجم فيها "مايكروسوفت"، وقال فيها: "أجروا تدريبات بشكل غير قانوني، مستخدمين بيانات تويتر، هذا هو وقت رفع الدعوى القضائية".
وجاءت تغريدة "ماسك" ردًا على خطة "مايكروسوفت" لإزالة "تويتر" من منصتها الإعلانية للشركات، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ولم يقدم "ماسك" أي أدلة على ادّعاءاته باستخدام "مايكروسوفت" بيانات "تويتر"، وفي المقابل رفضت "مايكروسوفت" التعليق على هذه الاتهامات.
وكانت "مايكروسوفت" قد أصدرت بيانًا سابقًا، أكدت فيه أنه ابتداءً من 25 أبريل، لن تدعم منصتها الإعلانية "تويتر"، ونتيجة لذلك، لن يتمكن مشترو الإعلانات من الوصول إلى حساباتهم على "تويتر" من خلال أداة الإدارة الاجتماعية من "مايكروسوفت"، فيما سيمكنهم تنفيذ هذا الأمر على منصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"لينكدإن".