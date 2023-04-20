"ماسك" يهدد بمقاضاة "مايكروسوفت" لاستخدامها بيانات "تويتر" دون إذن

وكانت "مايكروسوفت" قد أصدرت بيانًا سابقًا، أكدت فيه أنه ابتداءً من 25 أبريل، لن تدعم منصتها الإعلانية "تويتر"، ونتيجة لذلك، لن يتمكن مشترو الإعلانات من الوصول إلى حساباتهم على "تويتر" من خلال أداة الإدارة الاجتماعية من "مايكروسوفت"، فيما سيمكنهم تنفيذ هذا الأمر على منصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"لينكدإن".