"هيونداي" تكشف النقاب عن إصدار محدث من "التاكسي الجوي" الخاص بها

وتقول هيونداي إن "التاكسي الطائر" الجديد سيكون بمثابة حل لأزمات "النقل اليومي" للمناطق الحضرية، حيث يمكنه نقل أي شخص من "نقطة أ" إلى "نقطة ب" بسرعة أكبر بكثير مما لو كانوا يسافرون بالسيارة أو الحافلة.