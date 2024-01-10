"هيونداي" تكشف النقاب عن إصدار محدث من "التاكسي الجوي" الخاص بها

كشفت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية عن إصدار محدث جديد من "التاكسي الجوي" الخاص بها من طراز "إس-أيه2"، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس الأمريكية.
ويظهر "التاكسي الجوي" الخاص بهيونداي على شكل مروحية للإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بالكامل، ونسخة محدثة من الإصدار السابق الذي أطلقته الشركة الكورية الجنوبية في عام 2020.
وتقول هيونداي إن "التاكسي الطائر" الجديد سيكون بمثابة حل لأزمات "النقل اليومي" للمناطق الحضرية، حيث يمكنه نقل أي شخص من "نقطة أ" إلى "نقطة ب" بسرعة أكبر بكثير مما لو كانوا يسافرون بالسيارة أو الحافلة.
وتبلغ سرعة "التاكسي الطائر" الجديد 120 ميلًا في الساعة، وتم تصميمه للرحلات القصيرة التي تتراوح ما بين 25 إلى 40 ميلًا.
وتحتوي الطائرة على 8 دوارات وبنية دفع كهربائي، وتقول الشركة إنها يمكن أن تعمل "بهدوء مثل غسالة الأطباق" على عكس المروحيات التقليدية الصاخبة.
وفي الداخل، تحتوي السيارة على مقاعد للطيار وأربعة ركاب، ولها إضاءة توفر إشارات مرئية، مثل مكان الدخول والخروج.
ولأغراض السلامة، يحتوي "التاكسي الطائر" على الكثير من المكونات الزائدة عن الحاجة، مثل مجموعة نقل الحركة وأدوات التحكم في الطيران، والتي يمكن أن تتولى المسؤولية في حالة تعطل المكونات الرئيسية.
وتأمل الشركة الكورية الجنوبية أن تحقق مستويات الطيران التجاري ودخول السوق بالمركبة بحلول عام 2028.