تسريبات تكشف عن أسعار "تابلت" سامسونج الجديدة في أوروبا

وفيما يتعلق بالمواصفات، تتوقع المصادر أن يحتوي تابلت "تاب إس 9 ألترا" على شاشة "داينميك أموليد 2 إكس" بقياس 14.6 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت و1 تيرابايت للتخزين، وبطارية 11200 مللي أمبير في الساعة، وجسم بقياس 326.4 × 208.6 × 5.5 ملم.