تطورات مذهلة للذكاء الاصطناعي.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات

وفي حديثه للصحافة، يوم الأربعاء، قال "بيتشاي": إن هناك جوانب إيجابية قادمة من الذكاء الاصطناعي؛ مثل استخدامه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النطق، مضيفًا: أن "هناك أشخاصًا سيستخدمونها للحفاظ على ذكريات أحبّائهم".