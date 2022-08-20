مشكلة تقنية يعاني منها أصحاب هواتف "بيكسل" بعد تحديث "أندرويد 13"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن أصحاب هواتف "بيكسل" التابعة لشركة "جوجل" الأمريكية عانوا من مشكلة تقنية بعد تحميلهم تحديث نظام تشغيل "أندرويد 13".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن بعض مالكي أجهزة بيكسل لم يتمكّنوا من شحن هواتفهم لاسلكيًّا، بعد تحميلهم "أندرويد 13".
وأظهرت التقارير أن أبرز الهواتف التي ظهرت بها المشكلة كانت هواتف "بيكسل 4 وبيكسل 4 إكس إل وبيكسل 6 وبيكسل 6 برو"، بالإضافة إلى أجهزة "بيكسل ستاندز".
ولم يصدر تعليق من "جوجل" حتى الآن حول هذه المشكلة، وإذا كانت ستطرح تحديثًا خاصًّا لعلاجها أم لا.