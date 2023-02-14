شعبية جارفة يحققها "تشات جي بي تي".. ويتخطى "إنستغرام" و"تيك توك"

وقال الموقع: إن الأمر استغرق من "إنستغرام" أكثر من عامين ونصف العام لكي تصل إلى 100 مليون مستخدم، وأخذ الأمر من "تيك توك" نحو 9 أشهر، بينما لم يستغرق "تشات جي بي تي" سوى شهرين للوصول إلى هذا الرقم.