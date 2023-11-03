"تيك توك": أزلنا ملايين الحسابات المزيّفة منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس"

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، إزالتها ملايين الحسابات المزيّفة من بداية الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وقصف قطاع غزة.
وأفادت الشركة بأنها أزالت حتى الآن أكثر من 925 ألف مقطع فيديو، مرتبط بالحرب في غزة، مشيرة إلى أنها شهدت "ارتفاعاً كبيراً في المشاركات المزيّفة"، خلال الأسابيع الأخيرة
وتابعت بقولها "منذ 7 أكتوبر، قمنا بإزالة أكثر من 24 مليون حساب مزيّف على مستوى العالم، وأكثر من نصف مليون تعليق آلي على المحتوى ضمن علامات التصنيف المتعلقة بالنزاع".
وقالت "تيك توك": "لسوء الحظ، قام بعض المعلقين المضللين بتصوير عملنا بشكل خاطئ لمنع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة المحيطة بالأزمة في إسرائيل وغزة، خاصة فيما يتعلق بمعاداة السامية".