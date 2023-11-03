"تيك توك": أزلنا ملايين الحسابات المزيّفة منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس"

وتابعت بقولها "منذ 7 أكتوبر، قمنا بإزالة أكثر من 24 مليون حساب مزيّف على مستوى العالم، وأكثر من نصف مليون تعليق آلي على المحتوى ضمن علامات التصنيف المتعلقة بالنزاع".